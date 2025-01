Były wampiry, to teraz czas na wilkołaka. Znany reżyser bierze się za kolejnego potwora

Od końca ubiegłego roku nowy film Roberta Eggersa święci triumfy w kinach. Produkcja niedawno zadebiutowała na VOD w Ameryce, a polscy widzowie wciąż muszą czekać na kinową premierę. Po przedstawieniu najbardziej znanego wampira w Nosferatu, tym razem Eggers podejmie się zaprezentowania na dużym ekranie prawdziwego wilkołaka. Ogłoszono, że reżyser pracuje nad swoim kolejnym horrorem, zatytułowanym Werewulf.

Robert Eggers nakręci film o wilkołaku

Dopiero co w kinach zadebiutował Wolf Man opowiadający o wilkołakach, a teraz kolejny filmowiec zgłosił gotowość do podjęcia podobnego tematu. Robert Eggers wraz ze Sjónem, twórcą scenariusza do Wikinga, piszą historię do Werewulfa. Film ma rozgrywać się w XIII-wiecznej Anglii, w której usłyszymy dialogi zgodne z tą epoką. Produkcja będzie prawdopodobnie wyświetlana z napisami, które będą tłumaczyć rozmowy bohaterów na nasz współczesny język.