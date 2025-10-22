Klasyk z GameCube’a powraca! Luigi’s Mansion zadebiutuje w katalogu Nintendo Switch Online

Nintendo przygotowało wyjątkową niespodziankę dla fanów. Luigi’s Mansion, kultowy tytuł z 2001 roku, już 30 października trafi do usługi Nintendo Switch Online Expansion Pack. To idealny moment, by ponownie odwiedzić nawiedzoną posiadłość i zmierzyć się z duchami tuż przed Halloween.

Luigi’s Mansion – powrót kultowego horroru w lekkim wydaniu

W ogłoszeniu wideo Nintendo potwierdziło, że klasyczna przygoda Mario i Luigiego z czasów GameCube’a będzie dostępna dla subskrybentów rozszerzonego planu. W grze wcielamy się w Luigiego, który uzbrojony w odkurzacz Poltergust 3000, wyrusza na ratunek bratu uwięzionemu w pełnej duchów rezydencji. Za pomocą pomysłowych mechanik i humorystycznego klimatu tytuł zyskał status kultowego hitu i doczekał się kolejnych odsłon – m.in. Luigi’s Mansion 2 HD z 2024 roku i Luigi’s Mansion 3 z 2019 roku.