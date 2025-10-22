Zaloguj się lub Zarejestruj

Klasyk z GameCube’a powraca! Luigi’s Mansion zadebiutuje w katalogu Nintendo Switch Online

Mikołaj Berlik
2025/10/22 10:20
0
0

Klasyczna gra z 2001 roku powraca w samą porę na Halloween.

Nintendo przygotowało wyjątkową niespodziankę dla fanów. Luigi’s Mansion, kultowy tytuł z 2001 roku, już 30 października trafi do usługi Nintendo Switch Online Expansion Pack. To idealny moment, by ponownie odwiedzić nawiedzoną posiadłość i zmierzyć się z duchami tuż przed Halloween.

Luigi’s Mansion
Luigi’s Mansion

Luigi’s Mansion – powrót kultowego horroru w lekkim wydaniu

W ogłoszeniu wideo Nintendo potwierdziło, że klasyczna przygoda Mario i Luigiego z czasów GameCube’a będzie dostępna dla subskrybentów rozszerzonego planu. W grze wcielamy się w Luigiego, który uzbrojony w odkurzacz Poltergust 3000, wyrusza na ratunek bratu uwięzionemu w pełnej duchów rezydencji. Za pomocą pomysłowych mechanik i humorystycznego klimatu tytuł zyskał status kultowego hitu i doczekał się kolejnych odsłon – m.in. Luigi’s Mansion 2 HD z 2024 roku i Luigi’s Mansion 3 z 2019 roku.

GramTV przedstawia:

Luigi’s Mansion dołącza do coraz bogatszej biblioteki klasyków dostępnych w ramach Nintendo Switch Online Expansion Pack, w której znajdują się już m.in. tytuły z konsol Nintendo 64, Game Boy Advance i GameCube. Fani spekulują, że dodanie kultowej gry może zwiastować zapowiedź nowej odsłony serii. Póki co jednak, powrót tego klasyka z pewnością dostarczy solidnej dawki nostalgii – i lekkiego dreszczyku emocji.

Źródło:https://insider-gaming.com/luigis-mansion-nintendo-switch-online-halloween-2025/

Tagi:

News
Nintendo
zapowiedź
Nintendo Switch
Halloween
handheld
Luigi
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112