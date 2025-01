Klasyczny point and click powraca po 35 latach. Za odświeżoną wersję odpowiada oryginalny twórca

Last Half of Darkness w nowej wersji zaoferuje nową grafikę i więcej zagadek.

Po 35 latach od premiery klasyczny horror typu point-and-click – Last Half of Darkness – powraca w odświeżonej wersji. Bill Fisher, twórca oryginału, samodzielnie stworzył remake, który ma uczcić 35. rocznicę powstania gry (choć technicznie jest to już 36. rocznica). Nowa edycja zaoferuje całkowicie odnowioną grafikę, nową ścieżkę dźwiękową oraz „ulepszoną” fabułę i jeszcze więcej łamigłówek.