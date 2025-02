Klasyczne seriale science fiction zostaną odświeżone. Akiva Goldsman za sterami

Legendary Television i Akiva Goldsman łączą siły, aby stworzyć nową telewizyjną wersję trzech klasycznych seriali science fiction Irwina Allena: Voyage to the Bottom of the Sea, Land of the Giants i The Time Tunnel. Nagrodzony Oscarem scenarzysta i producent planuje stworzenie wspólnego uniwersum tych produkcji, dostosowując je do współczesnej widowni.

Deadline

Klasyczne science fiction zmierza na mały ekran

Projekt nadzorują Jon Jashni i Derek Thielges. Voyage to the Bottom of the Sea (1964–1968) opowiadało o przygodach załogi okrętu podwodnego Seaview, The Time Tunnel (1966) śledziło losy naukowców zagubionych w czasie, a Land of the Giants (1968–1970) przedstawiało załogę zmniejszonego statku kosmicznego Spindrift walczącą o przetrwanie w świecie gigantów. Nie wiadomo jeszcze dla jakiej platformy powstaną nowe wersje tych seriali.