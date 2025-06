Klasyczna gra Star Wars z lat 90. dostępna za darmo

Fani Gwiezdnych wojen mają okazję wrócić do przeszłości – klasyczna strategia Star Wars: Rebellion z 1998 roku (znana w Europie jako Star Wars: Supremacy) jest dostępna za darmo. Star Wars: Rebellion to pierwsza próba firmy LucasArts w stworzeniu gry strategicznej nawiązującej do bogatego świata Gwiezdnych Wojen.

Star Wars: Rebellion – gra dostępna za darmo w Amazon Prime Gaming

Gra jest teraz dostępna za darmo TUTAJ. Warunek? Trzeba mieć komputer oraz aktywną subskrypcję Amazon Prime, bo promocja udostępniona została wyłącznie za pośrednictwem Prime Gaming. Oferta obowiązuje do 21 lipca, a po odebraniu gra pozostaje na stałe w bibliotece użytkownika – nawet jeśli później subskrypcja zostanie anulowana. Niestety, wersja na konsole nie istnieje, więc gracze konsolowi muszą obejść się smakiem.