Kit Harington o serialu Jon Snow. Bohater Gry o Tron będzie miał poważny problem

Aktor był uczestnikiem konwentu Gry o Tron w Los Angeles, podczas którego padło pytanie o serial. Harington powiedział, że Jon Snow będzie zmagał się z wieloma psychicznymi problemami, które zaznaczyły jego osobę przez całą historię znaną z głównego serialu.

Pod koniec serialu, gdy widzimy go w tej celi, przygotowuje się do ścięcia głowy i on tego chce. Ma dość. Fakt, że wysyłają go za Mur, jest największym darem, ale także jego największym przekleństwem.

Musi wrócić do miejsca związanego z całą jego historią i przeżyć resztę swojego życia, myśląc o tym, jak zabił Dany, ale również żyć z myślą o Ygritte umierającej w jego ramionach, a także o tym, jak powiesił Olly'ego. Musi raz jeszcze doświadczyć całej tej traumy i to jest interesujące.

Więc myślę, że tam, gdzie go zostawiliśmy pod koniec serialu, zawsze pojawia się to uczucie… Wydaje mi się, że chcieliśmy dobrego zakończenia, że wszystko jest w porządku. Ale tak wcale nie jest.