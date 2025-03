KISS zagra bez makijażu w Las Vegas. Nietypowy powrót kultowego zespołu

Jednocześnie Simmons nie wyklucza sporadycznych występów w przyszłości, ale podkreśla, że KISS nie jest zespołem, który może grać siedząc na scenie, jak chociażby B.B. King:

Może kiedyś skoczę na scenę i zagram kilka kawałków, ale KISS to inny poziom fizyczności.

W 2023 roku KISS zakończyli pewna epokę. Kilka lat minęło i jak widać duch rock and rolla nadal jest w muzykach żywy. Teraz zespół zdecydował się powrócić na scenę bez swojego kultowego makijażu, co z pewnością będzie wielką zmianka w muzycznej historii. Pytanie tylko czy występ w Las Vegas to jednorazowy wybryk czy też może zapowiedź nowego etapu kariery?

Młodszemu pokoleniu przypominamy, że KISS to amerykańska legenda rocka, założona w 1973 roku w Nowym Jorku przez Gene'a Simmonsa i Paula Stanleya. Zespół zasłynął właśnie z charakterystycznego makijażu, widowiskowych koncertów pełnych pirotechniki oraz takich hitów jak "I Was Made for Lovin' You", "Rock and Roll All Nite" czy "Detroit Rock City". Styl KISS łączy hard rock, glam rock i heavy metal, a ich sceniczne alter ego – Demon, Starchild, Spaceman i Catman – stały się kultowe. Choć w 2023 roku oficjalnie zakończyli koncertowanie w makijażu, KISS nadal pozostaje jedną z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych grup rockowych w historii muzyki.