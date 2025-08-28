KISS rozpala Metal Fest w World of Tanks Modern Armor

Legendarny zespół rockowy trafia do gry z własnymi czołgami i trybem PvE

World of Tanks Modern Armor ponownie organizuje wydarzenie Metal Fest, które w tym roku rozbłyśnie jeszcze mocniej dzięki współpracy z legendarną kapelą KISS. Trzecia edycja muzycznego festiwalu rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 15 września, oferując graczom szereg atrakcji inspirowanych rockową ikoną. World of Tanks Modern Armor – czołgi i dowódcy KISS Największą nowością tegorocznej edycji są cztery unikatowe czołgi Premium inspirowane członkami zespołu: The Demon, The Starchild, The Spaceman oraz The Catman. Każda maszyna posiada unikalne cechy – od ognistego miotacza po rakietowe dopalacze – a wybór pojazdu w garażu aktywuje kultowy utwór „Rock and Roll All Nite”.

Do gry trafiają również członkowie zespołu w formie w pełni animowanych dowódców 3D z własnymi kwestiami dialogowymi. Gene Simmons jako The Demon oraz Paul Stanley jako The Starchild poprowadzą graczy do walki, a dodatkowe emblematy, inskrypcje i personalizacje pozwolą jeszcze mocniej poczuć klimat wydarzenia.

Po raz pierwszy w historii Metal Fest wprowadza tryb PvE „Rush the Stage”, rozgrywany na specjalnej mapie stworzonej z myślą o wydarzeniu. Przez dwa tygodnie gracze będą zdobywać punkty, przejmując bazy i niszcząc wrogie czołgi – najpierw z II wojny światowej, a następnie z okresu zimnej wojny. Na uczestników czekają także dwa wyzwania z tematycznymi nagrodami, codzienne prezenty w ramach kampanii Rock ‘n’ Rewards oraz zniżki na zawartość związaną z KISS. Jak podkreślił Gene Simmons: „Kiedy KISS wchodzi do gry, możecie być pewni, że będzie to epickie”. World of Tanks Modern Armor jest dostępne na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.