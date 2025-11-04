Fortnite zmierza do Hollywood. Fani przewidują skórkę inspirowaną Kill Bill

Epic Games rozesłało zagadkowy materiał wideo do wybranych twórców zajmujących się Fortnite, co wywołało falę spekulacji dotyczących tematyki siódmego rozdziału gry. Zainteresowani udostępnili otrzymany klip w mediach społecznościowych, informując, że zawiera on wskazówki dotyczące nadchodzącego sezonu.

Fortnite x Hollywood? Społeczność podejrzewa crossover z Kill Bill

Wideo zawierało jedynie krótki tekst, który natychmiast stał się przedmiotem intensywnych analiz. Pojawiły się w nim współrzędne geograficzne: „Signal origin – 34.134117 N, 118.321495 W”. Po wprowadzeniu tych liczb do popularnych narzędzi mapowych, od razu wyświetla się lokalizacja słynnego znaku Hollywood. Ten fakt jednoznacznie sugeruje, że siódmy rozdział popularnej strzelanki może mieć motyw ściśle związany z Hollywood lub ogólnie z szeroko pojętą kinematografią.