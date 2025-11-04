Fortnite zmierza do Hollywood. Fani przewidują skórkę inspirowaną Kill Bill

Epic Games rozesłało zagadkowy materiał wideo do wybranych twórców zajmujących się Fortnite, co wywołało falę spekulacji dotyczących tematyki siódmego rozdziału gry. Zainteresowani udostępnili otrzymany klip w mediach społecznościowych, informując, że zawiera on wskazówki dotyczące nadchodzącego sezonu.
Fortnite x Hollywood? Społeczność podejrzewa crossover z Kill Bill
Wideo zawierało jedynie krótki tekst, który natychmiast stał się przedmiotem intensywnych analiz. Pojawiły się w nim współrzędne geograficzne: „Signal origin – 34.134117 N, 118.321495 W”. Po wprowadzeniu tych liczb do popularnych narzędzi mapowych, od razu wyświetla się lokalizacja słynnego znaku Hollywood. Ten fakt jednoznacznie sugeruje, że siódmy rozdział popularnej strzelanki może mieć motyw ściśle związany z Hollywood lub ogólnie z szeroko pojętą kinematografią.
Oprócz lokalizacji, w treści wiadomości pojawiło się intrygujące zdanie: „Now playing, Zero Hour, Chapter Seven, Fortnite After Dark with Q & U. Early access. One night only. 11.19.25”. Fraza „Fortnite After Dark z Q & U” natychmiast skłoniła społeczność do spekulacji na temat potencjalnej kolaboracji z Quentinem Tarantino oraz jego kultowym, pełnym przemocy filmem Kill Bill. Uważa się, że mogłoby to zwiastować wprowadzenie do gry skórki bazującej na ikonicznym, żółtym kombinezonie noszonym przez aktorkę Umę Thurman.
Data 19 listopada 2025 roku, wspomniana w teaserze, może być momentem wielkiego ujawnienia szczegółów nowego rozdziału. Graczom Fortnite nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści. Taki crossover nie byłby niczym nadzwyczajnym w grze, która gościła już Snoop Dogga, Squid Game, Mortal Kombat czy Godzillę.
