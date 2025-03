Kirk Hammett z Metallici pracuje nad debiutanckim albumem solowym. To będzie fuzja różnych stylów

W rozmowie z Rolling Stone przed premierą swojej książki The Collection: Kirk Hammett, w której prezentuje swoją kolekcję zabytkowych gitar, muzyk zdradził, że wreszcie pracuje nad pełnym albumem solowym. Jak zapowiada, projekt będzie eksperymentalny i obejmie różne gatunki muzyczne.

Aktywnie zbieram pomysły na mój pierwszy solowy album. Najlepiej można go opisać jako fuzję różnych stylów. Nagle piszę progresje klasyczne, potem coś cięższego, a potem nagle wychodzi mi coś w stylu funkowym…

Co ciekawe, na albumie pojawią się wokale, co odróżni go od instrumentalnej EP-ki Portals z 2022 roku:

Tym razem utwory, które napisałem, wręcz domagają się wokalu. Teraz zastanawiam się, kto powinien śpiewać. Mam nadzieję, że nie ja – i tak mam już wystarczająco dużo do roboty na scenie.

Hammett wspomniał również o utworze instrumentalnym zatytułowanym The Mysterion: