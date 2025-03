Kirk Hammett ma 767 nowych riffów do kolejnego albumu Metallici. Możliwy powrót do brzmienia z lat 90.?

Dopiero po zakończeniu tournée i krótkiej przerwie zespół ma wrócić do studia, o czym wspomniał gitarzysta zespołu Kirk Hammet:

Obecnie Metallica kontynuuje swoją gigantyczną trasę M72 World Tour, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku i potrwa do listopada 2024. Ostatni zaplanowany koncert odbędzie się w Auckland w Nowej Zelandii.

Kiedy skończymy trasę i odwiedzimy wszystkie miejsca, do których musimy pojechać, takich jak Azja, Australia i Nowa Zelandia, myślę, że zrobimy sobie małą przerwę, ale niezbyt długą, by następnie wrócić do pracy.

Choć brzmi to jak zapowiedź szybkiej premiery, muzyk podkreśla, że pracę nad nowym albumem zaczną najwcześniej za rok:

Mam 767 nowych riffów na następny album. Przejrzenie tego wszystkiego to prawdziwy koszmar. Jestem za to odpowiedzialny i nawet ja nie mogę tego ogarnąć… Nie przewiduję, żebyśmy zaczęli pracę nad nową płytą przez co najmniej kolejny rok, bo wciąż kończymy trasę 72 Seasons.

Choć Metallica nie ma jeszcze jasnej wizji co do nowego albumu, Hammett sugeruje, że zespół może wrócić do brzmienia lat 90.: