Kinowy film science fiction już za chwilę trafi na Disney+. Platforma potwierdziła datę premiery

Radosław Krajewski
2025/09/10 17:20
0
0

Debiutu na streamingu doczekamy się już w przyszłym tygodniu.

Pixar potwierdził, że ich najnowsza animacja science fiction Elio trafi do oferty Disney+ już 17 września. Produkcja miała swoją premierę kinową 20 czerwca i już za chwilę zadebiutuje na platformie streamingowym, dając szansę na obejrzenie jej szerszej publiczności.

Elio
Elio

Elio z datą premiery na Disney+

Elio opowiada historię chłopca o niezwykle bujnej wyobraźni, który w nieoczekiwany sposób zostaje przeniesiony do tzw. Communiverse, międzygalaktycznej organizacji zrzeszającej przedstawicieli odległych cywilizacji. Przez pomyłkę uznany za ambasadora Ziemi, bohater musi sprostać ogromnym wyzwaniom, na które nie był przygotowany. W trakcie swojej podróży Elio poznaje nietypowe i pełne charakteru istoty z innych światów.

Reżyserią filmu zajął się Adrian Molina, scenarzysta i współreżyser oscarowego Coco. W pracach uczestniczyły również Madeline Sharafian i Domee Shi, znana z nagrodzonego Oscarem krótkometrażowego Bao i pełnometrażowego To nie wypanda.

W anglojęzycznej obsadzie usłyszymy m.in. Zoe Saldañę jako ciotkę Olgę, Jameelę Jamil jako ambasadorkę Questę, Brada Garretta jako Lorda Grigona oraz Shirley Henderson wcielającą się w rolę superkomputera Ooooo. Głównego bohatera zagrał młody aktor Yonas Kibreab.

GramTV przedstawia:

Film nie odniósł wielkiego sukcesu kinowego. W premierowy weekend w Stanach Zjednoczonych zarobił 21 milionów dolarów, zajmując trzecie miejsce w box office, co było jednym z najsłabszych otwarć w historii Pixara. Ostatecznie zakończył swoją obecność na dużym ekranie z wynikiem 72 milionów w USA i 153 milionów na całym świecie.

Pixar nie zwalnia tempa i studio już zapowiedziało kolejne premiery kinowe. 6 marca 2026 roku zadebiutuje zupełnie nowy film zatytułowany Hoppers. Natomiast 19 czerwca przyszłego roku widzowie powrócą do ukochanego uniwersum w Toy Story 5.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

