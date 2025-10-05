Kingmakers znowu opóźnione. Twórcy zapowiadają 30-minutowy pokaz rozgrywki

Na zaledwie kilka dni przed planowanym startem Wczesnego Dostępu na PC, studio Redemption Road ogłosiło kolejne opóźnienie swojej ambitnej produkcji Kingmakers. Gra nie otrzymała jeszcze nowej daty premiery. Deweloperzy przeprosili i wyjaśnili powody przesunięcia.

To niezwykle ambitna, bezkompromisowa gra i nie chcemy rezygnować z żadnych zaplanowanych funkcji tylko po to, aby wypuścić ją wcześniej. Od początku naszym celem było stworzenie czegoś, co nie ma odpowiednika na rynku pod względem rozgrywki, skali, zakresu i interaktywności.

Twórcy podkreślają, że wyciskają z Unreal Engine 4 absolutne maksimum, aby osiągnąć stabilne 60 klatek na sekundę na komputerach ze średniej półki i to bez sztucznego generowania klatek.

W grze mają pojawić się dziesiątki tysięcy żołnierzy jednocześnie, każdy z zaawansowaną sztuczną inteligencją i ścieżkami poruszania porównywalnymi do tych z gier AAA. Bitwy mają toczyć się dalej nawet wtedy, gdy gracz opuści pole walki i jak twórcy podkreślają: “tu nic nie jest udawane”.