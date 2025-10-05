Kingmakers znowu opóźnione. Twórcy zapowiadają 30-minutowy pokaz rozgrywki

Niestety znowu będziemy musieli poczekać na Kingmakers, ale twórcy spróbują nas udobruchać pokazem sporego kawałka rozgrywki.
Na zaledwie kilka dni przed planowanym startem Wczesnego Dostępu na PC, studio Redemption Road ogłosiło kolejne opóźnienie swojej ambitnej produkcji Kingmakers. Gra nie otrzymała jeszcze nowej daty premiery. Deweloperzy przeprosili i wyjaśnili powody przesunięcia.
Kingmakers ponownie opóźnione
W oficjalnym komunikacie studio przyznało:
To niezwykle ambitna, bezkompromisowa gra i nie chcemy rezygnować z żadnych zaplanowanych funkcji tylko po to, aby wypuścić ją wcześniej. Od początku naszym celem było stworzenie czegoś, co nie ma odpowiednika na rynku pod względem rozgrywki, skali, zakresu i interaktywności.
Twórcy podkreślają, że wyciskają z Unreal Engine 4 absolutne maksimum, aby osiągnąć stabilne 60 klatek na sekundę na komputerach ze średniej półki i to bez sztucznego generowania klatek.
W grze mają pojawić się dziesiątki tysięcy żołnierzy jednocześnie, każdy z zaawansowaną sztuczną inteligencją i ścieżkami poruszania porównywalnymi do tych z gier AAA. Bitwy mają toczyć się dalej nawet wtedy, gdy gracz opuści pole walki i jak twórcy podkreślają: “tu nic nie jest udawane”.
Kingmakers oferuje też dużą swobodę w eksploracji serwerowych map. Gracze będą mogli działać samotnie albo z własną, liczącą tysiące jednostek armią. Przykłady interakcji obejmują:
tartaki, które mogą stać się arenami starć
powalone drzewa, które mogą przygnieść żołnierzy
w pełni dynamiczne otoczenie reagujące na działania gracza
Całość ma działać także w trybie drop-in/drop-out co-op dla czterech osób, który został już zaimplementowany. Opóźnienie wywołało falę komentarzy, często negatywnych. Niektórzy użytkownicy Steama nazwali produkcję “The Day Before 2”, nawiązując do niesławnego hitu, który rozczarował graczy i finalnie był oszustwem.
Redemption Road bronią się zapowiadając, że “wkrótce” zaprezentują 30-minutowy materiał wideo, w którym szczegółowo omówią wszystkie elementy rozgrywki. W najbliższych tygodniach powinniśmy też poznać nowy termin startu wczesnego dostępu.
Zapowiedziane w 2024 roku Kingmakers to połączenie trzecioosobowej strzelanki i strategii czasu rzeczywistego. Gracz wykorzystuje współczesny arsenał w realiach średniowiecznej wojny, a oprócz samodzielnego siania zniszczenia może również wydawać rozkazy całej armii w widoku RTS.
