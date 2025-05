Kingmakers zalicza opóźnienie. Mamy dokładną datę premiery gry w Early Access

Już na początku grudnia ujawniono termin premiery Kingmakers w Early Access. Wówczas informowano, że wspomniany tytuł, w którym gracze przeniosą się do średniowiecza i wcielą we współczesnego żołnierza, miał zadebiutować we wczesnym dostępie w I. kwartale 2025 roku. Okazuje się jednak, że na nietypową produkcję studia Redemption Road Games będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Ujawniono dokładną datę premiery Kingmakers w Early Access

tinyBuild i deweloperzy ze studia Redemption Road Games poinformowali, że premiera Kingmakers w Early Acccess odbędzie się dopiero 8 października 2025 roku. Twórcy zdają sobie sprawę, że część graczy może być zawiedziona tym faktem. Zespół podkreśla jednak, że opóźnienie wynika z chęci dopracowania produkcji.