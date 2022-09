Kingdom Come: Deliverance - The Board Game na klimatycznym zwiastunie

Kingdom Come: Deliverance to produkcja, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Świetne RPG autorstwa czeskiego Warhorse Studios w 2018 roku skradło serca wielu graczy. Część z fanów z pewnością ucieszy się na możliwość zagrania w planszowy odpowiednik. Jeśli zaliczacie się do tej grupy, to zachęcamy do wsparcia zbiórki, która niedawno wystartowała w serwisie gamefound.com. Dodam tylko, że wymagany minimalny próg został osiągnięty w niespełna półtorej godziny.

Kingdom Come: Deliverance - The Board Game może skraść serca fanów

Więcej na temat Kingdom Come: Deliverance - The Board Game dowiecie się ze strony zbiórki. Projekt jest w rękach firmy Boardcubator, która ma w swoim portfolio wiele udanych planszówek. Zachęcam do zapoznania się z całkiem udanym i klimatycznym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.



„Wybieraj spośród 4 różnych postaci, każda z innymi statystykami i atrybutami, a następnie podnoś ich poziom. Znajduj, kupuj i dziel się łupami, które wspierają cię w śmiertelnej misji zbierania kluczowych informacji o wojnie, która określi wiarę całego narodu! Gra oferuje rozmaite kampanie z różnymi przygodami, a każdą z nich można śledzić przez dołączoną aplikację mobilną, która dba o rozgrywkę, dzięki czemu gracze mogą skoncentrować się na swoich zadaniach. Żadnej magii, żadnych smoków, tylko stare dobre Kingdom Come: Deliverance… ale na planszy” – czytamy w opisie gry.



Zgodnie z zapowiedzią twórców będzie to oparte na współpracy RPG dla 1-4 graczy, a opowieść przeniesie nas do piętnastowiecznych Czech. Warto wspomnieć, że planszówkę Kingdom Come: Deliverance łączy z grą wideo kilka miejsc i postaci. Sama gra opowiada jednak własną, osobną historię i jest bardziej duchowym spadkobiercą lub spin-offem w tym samym uniwersum.