Kingdom Come: Deliverance otrzyma wersję na PlayStation 5. Warhorse przygotuje edycje na obecne konsole

Wiele wskazuje na to, że Kingdom Come: Deliverance z 2018 roku już wkrótce doczeka się aktualizacji na PlayStation 5. Według doniesień, które pojawiły się w sieci, gra może dzięki temu otrzymać szereg ulepszeń graficznych i technicznych, w tym wsparcie dla rozdzielczości 4K, 60 klatek na sekundę oraz tekstury w wysokiej rozdzielczości. Aktualizacja miałaby być odpowiedzią na sukces tegorocznej kontynuacji, czyli Kingdom Come: Deliverance II.

Kingdom Come: Deliverance otrzyma wersję na PlayStation 5

Informację o możliwej aktualizacji opublikował profil PlayStation Game Size, znany z wiarygodnych przecieków dotyczących zawartości i aktualizacji w sklepie PlayStation. Udostępnione zdjęcie sugeruje, że coś rzeczywiście jest na rzeczy.

Wczytywanie ramki mediów.