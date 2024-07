Kingdom Come: Deliverance 2 wkrótce z datą premiery? Warhorse szykuje duże wydarzenie

Jeszcze w tym miesiącu możemy spodziewać się nowych informacji i materiałów z nadchodzącej kontynuacji Kingdom Come: Deliverance.

Jeszcze w lipcu w Kuttenbergu ma odbyć się „duże wydarzenie” dla prasy i mediów poświęcone Kingdom Come: Deliverance 2. Taką informacją podzielił się na portalu społecznościowym X Tobias Stolz-Zwilling – menedżer ds. PR, który wśród fanów znany jest jako „Sir Tobi”. Przedstawiciel Warhorse Studios przyznał, że nie może doczekać się, by „w końcu pokazać światu” wspomnianą produkcję.

W zeszłym miesiącu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Kingdom Come: Deliverance 2 . W najbliższym czasie powinniśmy jednak otrzymać kolejne materiały i szczegóły na temat wspomnianej produkcji. Warhorse Studios szykuje bowiem spore wydarzenie poświęcone kontynuacji Kingdom Come: Deliverance.

„Sir Tobi” potwierdził, że w trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną nowe materiały z Kingdom Come: Deliverance 2. Fani liczą, że w trakcie wydarzenia poznamy również dokładną datę premiery gry. Niestety przedstawiciel Warhorse Studios nie odpowiedział na pytania dotyczące terminu debiutu kontynuacji Kingdom Come: Deliverance. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na wspomniany event.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Warhorse Studios zachęcamy również do lektury: Dlaczego tak bardzo czekam na Kingdom Come: Deliverance 2?

