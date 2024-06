Kingdom Come: Deliverance 2 na nowym zwiastunie. Sporo nowych fragmentów rozgrywki

Na Summer Game Fest 2024 nie zabrakło Warhorse Studios, które zaprezentowało nowy materiał z kontynuacji Kingdom Come: Deliverance.

W połowie kwietnia bieżącego roku Warhorse Studios oficjalnie ogłosiło, że Kingdom Come: Deliverance 2 powstaje. Od tego czasu zdążyliśmy już sporo dowiedzieć się o nowej grze, a niedawno deweloperzy ujawnili, że gracze będą mogli stworzyć przeszłość głównego bohatera w trakcie rozgrywki, a nie przed rozpoczęciem właściwej zabawy, jak ma to miejsce w wielu RPG-ach. Gracze mogą być więc spokojni o fabułę Kingdom Come: Deliverance 2, która zapowiada się jeszcze lepiej, niż w pierwszej części. Fragmenty historii poznamy w nowym zwiastunie gry, w którym znalazło się sporo elementów rozgrywki.

Kingdom Come: Deliverance 2 – nowy zwiastun z elementami rozgrywki

Poniższy materiał pozwala zobaczyć sporo ujęć z nowej przygody Henryka, który nie tylko znów para się pracą kowala, ale zakuty jest także w dyby wraz ze swoim wiernym towarzyszem, aby w końcu stać się rycerzem i odpierać ataki wroga, który dokonuje oblężenia zamku. Kingdom Come: Deliverance 2 będzie krwawe, wulgarne, a nie zabraknie również scen seksu. Fani pierwszej odsłony będą więc zadowoleni.