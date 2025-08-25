Kingdom Come Deliverance 2 na PS5 za 169,99 zł w Media Markt

Kingdom Come Deliverance 2 to kontynuacja historii Henryka, syna kowala, który wciągnięty zostaje w realia średniowiecznych konfliktów i politycznych intryg. Gra stawia na realizm, nieliniową fabułę oraz rozbudowaną mechanikę RPG, co zdobyło uznanie graczy i recenzentów w pierwszej części serii.
Promocja dotyczy pudełkowego wydania gry na PS5. Media Markt oferuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost.
GramTV przedstawia:
Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutowało w 2025 roku i jest jedną z najważniejszych premier wśród gier RPG tego roku. Produkcja Warhorse Studios zyskała rozgłos dzięki wiernemu odwzorowaniu realiów historycznych i wysokiemu poziomowi immersji.
