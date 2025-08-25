Kingdom Come Deliverance 2 na PS5 za 169,99 zł w Media Markt

Średniowieczne RPG taniej o 80 zł w pudełkowym wydaniu

W Media Markt pojawiła się promocja na pudełkową wersję Kingdom Come Deliverance 2 na PlayStation 5. Produkcję czeskiego studia Warhorse można kupić za 169,99 zł, czyli o 80 zł mniej niż w regularnej cenie.

Kingdom Come Deliverance 2 – oferta w Media Markt

Kingdom Come Deliverance 2 to kontynuacja historii Henryka, syna kowala, który wciągnięty zostaje w realia średniowiecznych konfliktów i politycznych intryg. Gra stawia na realizm, nieliniową fabułę oraz rozbudowaną mechanikę RPG, co zdobyło uznanie graczy i recenzentów w pierwszej części serii.

Promocja dotyczy pudełkowego wydania gry na PS5. Media Markt oferuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost.