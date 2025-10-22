Zaloguj się lub Zarejestruj

Kingdom Come Deliverance 2 na PS5 za 141,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/10/22 13:40
Średniowieczna przygoda taniej o 28 zł w wersji pudełkowej.

W sklepie Media Markt pojawiła się promocja na hit od czeskiego Warhorse Studios. Kingdom Come Deliverance 2 w wersji na PlayStation 5 można obecnie zamówić za 141,99 zł, czyli o 28 zł taniej względem standardowej ceny. Oferta dotyczy pudełkowego wydania gry i obejmuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost.

Kontynuacja historii Henryka, syna kowala ze Skalicy, ma ponownie przenieść graczy do XV-wiecznych Czech, gdzie losy głównego bohatera spleciono z wydarzeniami historycznymi. Twórcy obiecują większy, bardziej szczegółowy świat, ulepszony system walki oraz rozbudowaną fabułę, która rozdzieli opowieść na dwa obszerne akty.

Kingdom Come: Deliverance II to ekscytująca gra RPG akcji rozgrywająca się pośród chaosu wojny domowej w piętnastowiecznych Czechach.

Wcielasz się w Henryka ze Skalicy – zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów – uwikłanego w porywającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyrusz w epicką podróż „ze skromnej kuźni do królewskiego dworu”, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie.

Od tętniących życiem miejskich ulic po gęste lasy – odkrywaj średniowieczną Europę w tym otwartym świecie pełnym niezapomnianych przygód, akcji, emocji oraz cudów.

RPG
Kingdom Come: Deliverance
Warhorse Studios
PlayStation 5
Kingdom Come: Deliverance 2
Mikołaj Berlik
