Kingdom Come Deliverance 2 na PS5 za 141,99 zł w Media Markt

W sklepie Media Markt pojawiła się promocja na hit od czeskiego Warhorse Studios. Kingdom Come Deliverance 2 w wersji na PlayStation 5 można obecnie zamówić za 141,99 zł, czyli o 28 zł taniej względem standardowej ceny. Oferta dotyczy pudełkowego wydania gry i obejmuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost.

Kingdom Come Deliverance 2 – oferta w Media Markt

Kontynuacja historii Henryka, syna kowala ze Skalicy, ma ponownie przenieść graczy do XV-wiecznych Czech, gdzie losy głównego bohatera spleciono z wydarzeniami historycznymi. Twórcy obiecują większy, bardziej szczegółowy świat, ulepszony system walki oraz rozbudowaną fabułę, która rozdzieli opowieść na dwa obszerne akty.