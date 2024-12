Kingdom Come Deliverance 2 na nowym materiale live-action. Henryk i Jan Ptaszek na szkoleniu bojowym

Pierwszy odcinek serii materiałów live-action promujących Kingdom Come Deliverance 2 koncentrował się na zwiedzaniu Kuttenbergu. Aktorzy – Tom McKay i Luke Dale – odwiedzili różne lokacje, które znajdą się w grze. Drugi epizod przenosi nas jednak do nowego regionu.

W drugiej części Tom i Luke trafiają do pięknego regionu Trosky - drugiej mapy KCD II. Ich kłótnię o wydarzenia z przeszłości przerywa nagle nieznajomy z kuszą, który zmusza ich do udania się do jego pobliskiego obozu, gdzie nauczy ich podstaw średniowiecznej walki... w bardzo specyficzny sposób. – brzmi opis materiału.