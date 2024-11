Henryk i Jan Ptaszek spacerują po Kuttenbergu. Kingdom Come Deliverance 2 z serią materiałów live-action

Deweloperzy z Warhorse Studios udostępnili na platformie YouTube pierwszy odcinek serii materiałów live-action związanych z Kingdom Come Deliverance 2. Epizod przedstawia perypetie aktorów wcielających się w rolę Henryka i Jana Ptaszka, czyli Toma McKaya i Luke’a Dale’a. Seria „przenosi kumpelską chemię Henryka i Jana Ptaszka z 1403 roku do współczesnych realiów”.

Zmuszony do zwiedzania Kuttenbergu, Luke jest ciągnięty przez Toma przez oszałamiające średniowieczne ulice miasta, odkrywając lokacje w grze KCD II, napotykając dziwacznych podróżników i odpierając wściekłych mieszkańców z kuszami. Co może pójść nie tak? – czytamy w opisie materiału.

Pierwszy odcinek przedstawia wspomniany Kuttenberg, a panowie zwiedzają między innymi lokacje, które znajdą się w Kingdom Come Deliverance 2. Na nagraniu nie zabrakło odniesień do różnorodności językowej w mieście, a aktorzy wybrali się również na Dwór Włoski – centrum bogactwa Kutnej Hory. Humorystyczny materiał przeplatany fragmentami z gry znajduje się na dole wiadomości.

Kingdom Come: Deliverance II to ekscytująca gra RPG akcji rozgrywająca się pośród chaosu wojny domowej w piętnastowiecznych Czechach. Wcielasz się w Henryka ze Skalicy – zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów – uwikłanego w porywającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyrusz w epicką podróż „ze skromnej kuźni do królewskiego dworu”, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie. – czytamy w opisie gry.