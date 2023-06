King Arthur: Legends Rise na mrocznym zwiastunie. Propozycja dla fanów RPG

Uniwersum Króla Artura to tak ciekawy świat, że można w nim stworzyć masę interesujących gier. Tym razem swoich sił spróbują deweloperzy ze studia Kabam Games. Ekipa pracuje nad grą King Arthur: Legends Rise – mrocznym RPG, które będzie dystrybuowane w formacie free to play. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo.

King Arthur: Legends Rise będzie darmowe

Twórcy zapewniają, że w grze nie zabraknie akcji, chociaż sama rozgrywka będzie mieć turowy charakter. Gracz przejmie kontrolę nad drużyną potężnych bohaterów, którzy zmierzą się z niebezpieczeństwami atakującymi królestwo. Oczywiście, fabuła będzie inspirowana legendami o słynnym królu, a w grze nie zabraknie chociażby słynnego Excalibura.



Niestety nie poznaliśmy daty premiery King Arthur: Legends Rise, ale jeśli produkcja autorstwa Kabam Games Was zaintrygowała, już teraz możecie zarejestrować swoje konto. Otrzymacie w ten sposób dostęp do specjalnych bonusów.