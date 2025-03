Killing Floor 3 opóźnione. Twórcy zwracają zamówienia przedpremierowe, a gracze muszą uzbroić się w cierpliwość

Drodzy fani Killing Floor,

Podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery Killing Floor III na późniejszy, jeszcze nieokreślony termin w 2025 roku.

Po analizie opinii zebranych podczas niedawnej zamkniętej bety doszliśmy do wniosku, że nie spełniliśmy oczekiwań. Naszym celem jest nie tylko ambitny rozwój serii, ale także zachowanie kluczowych elementów rozgrywki, które pokochaliście.

Dzięki pełnemu wsparciu naszej spółki macierzystej, Embracer Group, pracujemy nad harmonogramem, który pozwoli nam rozwiązać wiele problemów zgłaszanych przez graczy w becie. Dotyczą one m.in. wydajności i stabilności, interfejsu użytkownika, oświetlenia oraz odczuć związanych z bronią. Choć jest jeszcze za wcześnie, by określić, które poprawki trafią do gry na premierę, możemy potwierdzić, że po wydaniu planujemy dodać możliwość niezależnego wyboru klasy perka i postaci.

Nie możemy się doczekać, by pokazać Wam dopracowaną wersję Killing Floor III. Gdy tylko będziemy gotowi na kolejne ogłoszenia, dowiecie się o nich jako pierwsi. Do tego czasu dziękujemy za Waszą cierpliwość i ogromne wsparcie. – przekazał zespół w oświadczeniu.