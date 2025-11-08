Kill Bill w końcu trafi do kin w wersji, którą wymarzył sobie Tarantino. Zobacz zwiastun

A mówiąc dokładniej, mamy tu do czynienia z połączeniem pierwszego i drugiego filmu w jedną całość.

Po ponad dwóch dekadach od premiery pierwszej części Kill Billa, Quentin Tarantino w końcu pokaże swoją pełną, niepodzieloną wersję filmu. Kill Bill: The Whole Bloody Affair – 248-minutowa edycja łącząca Vol. 1 i Vol. 2 – trafi do kin 5 grudnia, nakładem Lionsgate. Premiera obejmie projekcje w formatach 70 mm i 35 mm, a film zostanie pokazany na wszystkich głównych rynkach. Kill Bill: The Whole Bloody Affair – 4-godzinna wersja w kinach w grudniu To pierwsza w historii ogólnokrajowa dystrybucja tej wersji, która do tej pory była dostępna jedynie na kilku festiwalach filmowych. Teraz studio zaprezentowało oficjalny zwiastun – dynamiczny montaż łączący oba filmy w dwie minuty. Widać w nim między innymi nieocenzurowaną wersję walki z gangiem Crazy 88 – w kolorze, tak jak Tarantino pierwotnie planował, zanim został zmuszony do zmiany sekwencji na czarno-białą, by uniknąć kategorii NC-17.

„Napisałem i wyreżyserowałem to jako jeden film – i cieszę się, że w końcu mogę dać fanom szansę zobaczenia tego jako całości” – powiedział Tarantino. „Najlepszym sposobem na przeżycie Kill Billa jest kino, na wspaniałej taśmie 70 mm lub 35 mm. Krew i flaki na dużym ekranie w całej okazałości!” Pełna wersja filmu usuwa cliffhanger z końcówki pierwszej części oraz streszczenie otwierające drugą, dodając przy tym nigdy wcześniej niepublikowaną, ponad siedmiominutową sekwencję animowaną. Oprócz drobnych zmian montażowych, to przede wszystkim dwie części połączone w jedną czterogodzinną opowieść o zemście, miłości i odkupieniu.

Tarantino od zawsze podkreślał, że Kill Bill był pomyślany jako jeden film, który z przyczyn praktycznych został podzielony na dwie części. Decyzję podjęto po tym, jak pierwsza wersja reżyserska trwała około czterech godzin – zbyt długo jak na standardową premierę kinową. Pierwszy film trafił na ekrany w 2003 roku, a drugi wiosną 2004. Choć podział miał swoje uzasadnienie – Vol. 1 to bezkompromisowe kino akcji, a Vol. 2 bardziej kameralna historia skupiona na bohaterach – wielu fanów od lat marzyło o zobaczeniu dzieła w takiej formie, w jakiej Tarantino pierwotnie je zaplanował. Reżyser wciąż utrzymuje, że Kill Bill liczy się jako jeden film w jego dorobku, dlatego uważa, że do emerytury pozostał mu jeszcze jeden tytuł. Czy The Whole Bloody Affair to pożegnanie z przeszłością przed jego wyczekiwanym, finałowym projektem? Przekonamy się już w grudniu.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





