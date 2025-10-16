Kilka lat temu ten zaskakujący film science fiction zdobył wszystkie laury. Jego twórcy wciąż planują kolejny, tajemniczy projekt

Czym tym razem zaskoczy nas duet Daniels? Wiemy, kiedy pojawi się ich nowy film, ale nie wiemy, o czym opowiada.

Kilka lat temu zgarnęli wszystko. Oscary, Złote Globy, BAFT-y – duet Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znany po prostu jako Daniels, podbił Hollywood swoim szalonym, wielowymiarowym hitem Wszystko wszędzie, naraz. Wydawało się, że będą kuć żelazo, póki jest gorące i kolejny ich projekt zawita do kin stosunkowo szybko. Okazuje się, że ich kolejny film wymaga jeszcze dopracowania. Duet Daniels – jaki będzie ich następny krok? Universal Pictures ogłosiło, że nowy projekt popularnego duetu wciąż nie ma tytułu. Znana jest jednak jego data premiery. Film trafi do kin 19 listopada 2027 roku, czyli tuż przed Świętem Dziękczynienia – jednym z najbardziej prestiżowych terminów w amerykańskim box office. To czas, w którym premiery mają szansę zarówno na świetne wyniki finansowe, jak i nagrody.

Na razie jednak nie wiadomo… o czym w ogóle będzie film. Projekt jest owiany tajemnicą, autorzy nie ujawniają jego szczegółów, a wszelkie próby wydobycia jakichkolwiek informacji kończą się fiaskiem. Wiadomo tylko, że pierwotnie miał zadebiutować w czerwcu 2026 roku, lecz został przesunięty i na chwilę zniknął z planu wydawniczego Universalu – co od razu rozbudziło plotki o problemach lub zmianach koncepcji.

Warto dodać, że nowy film powstaje w ramach pięcioletniej umowy z Universalem, podpisanej jeszcze w 2022 roku, tuż po sukcesie Wszystko wszędzie naraz. To oznacza, że studio ma pierwszeństwo w produkcji każdego ich kolejnego pomysłu – niezależnie od tego, jak dziwny lub odjechany by nie był. Przypomnijmy, że Wszystko wszędzie, naraz, które w 2023 zdobyło Oscara za najlepszy film, przeszło do historii jako pierwsze SF sięgające po laur w tej kategorii. To szalona, emocjonalna i jednocześnie głęboko ludzka podróż przez multiwersum. Nie da się ukryć, że oczekiwania są ogromne. Po filmie, który redefiniował kino niezależne i rozkochał w sobie zarówno krytyków, jak i mainstreamową publiczność, poprzeczka wisi wysoko.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






