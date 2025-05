Kierownica Thrustmaster T598 Direct Axial Drive w bardzo dobrej cenie. To niezła opcja dla początkujących simracerów

Thrustmaster T598 Direct Axial Drive to zestaw, który zawiera kierownicę, pedały hamulca oraz gazu i przede wszystkim bazę typu Direct Drive, która całkowicie zmienia doświadczenia z jazdy. Media Expert postanowiło przecenić zestaw o ponad 200 złotych, dzięki czemu możecie go zakupić w cenie 1969 złotych . Kierownica jest kompatybilna z popularnymi platformami, dlatego zagracie na niej na PC oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Jeśli chcieliście wejść w simracing, ale nie jesteście przekonani do rozwiązań starego typu opartych na taśmach, które wykorzystują popularne kierownice jak choćby Logitech G29 czy też Thrustmaster T300 RS, to właśnie pojawiła się przecena na coś nieco lepszego.

Silnik Direct Axial Drive, zbudowany w topologii Axial Flux, to nowa generacja silnika Direct Drive do symulacji wyścigowych, która pozwala uzyskać, wyraźne ruchy koła kierownicy bez pulsowania momentu obrotowego. Przekłada się to na bardzo wierne siłowe sprzężenie zwrotne i wyraźniejsze efekty. Silnik udostępnia 5 Nm stałego momentu obrotowego z funkcją przeregulowania, która znacznie zwiększa moc i zapewnia super wzmocnione efekty przy opóźnieniu wynoszącym zaledwie 5 ms. Technologia Harmony generuje drgania o wysokiej częstotliwości, dzięki którym można poczuć wszystkie, nawet najdrobniejsze aspekty fizyczne gry. Progi dudniące i skrzypiące opony jeszcze nigdy nie były tak wyraźnie odczuwalne.