Kierowca ciężarówki zamienił siedzenie pasażera na symulator jazdy za 22 tysiące zł. Używa go stojąc w korkach

Kierowcy ciężarówek spędzają na drogach całe dnie, a często i noce, co zmusza ich do kreatywności w poszukiwaniu rozrywki. Jeden z nich, znany w sieci jako ZanaZamora, przeniósł pojęcie „pracy zdalnej” na zupełnie nowy poziom, zamieniając fotel pasażera w swojej kabinie na profesjonalny symulator wyścigowy wart 6 000 dolarów.
Kierowca tira zamontował w kabinie sim-rig za 6 tys. dolarów – gra w wyścigi, stojąc w korkach
Użytkownik Reddita, ZanaZamora, stał się sensacją po opublikowaniu nagrania, na którym – utknąwszy w korku spowodowanym wypadkiem – przesiada się na fotel pasażera, by „zrobić szybkie kółko” na profesjonalnym zestawie wyścigowym. Jak sam przyznaje, czekał na taką okazję od momentu instalacji sprzętu, by móc nagrać ten nietypowy film.
