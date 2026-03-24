Kierowca ciężarówki zamienił siedzenie pasażera na symulator jazdy za 22 tysiące zł. Używa go stojąc w korkach

Mikołaj Berlik
2026/03/24 12:50
Niecodzienne zabijanie czasu w pracy.

Kierowcy ciężarówek spędzają na drogach całe dnie, a często i noce, co zmusza ich do kreatywności w poszukiwaniu rozrywki. Jeden z nich, znany w sieci jako ZanaZamora, przeniósł pojęcie „pracy zdalnej” na zupełnie nowy poziom, zamieniając fotel pasażera w swojej kabinie na profesjonalny symulator wyścigowy wart 6 000 dolarów.

Użytkownik Reddita, ZanaZamora, stał się sensacją po opublikowaniu nagrania, na którym – utknąwszy w korku spowodowanym wypadkiem – przesiada się na fotel pasażera, by „zrobić szybkie kółko” na profesjonalnym zestawie wyścigowym. Jak sam przyznaje, czekał na taką okazję od momentu instalacji sprzętu, by móc nagrać ten nietypowy film.

Zestaw, który zmieścił się w kabinie ciężarówki, nie ma nic wspólnego z budżetowymi zabawkami. Kierowca szczegółowo wyliczył koszty swojej mobilnej stacji rozrywki:

  • 1 600 USD – baza Direct Drive o sile 18 Nm, kierownica z włókna węglowego i aluminium oraz pedały z czujnikiem load cell.
  • 1 100 USD – dodatkowy osprzęt do symulatorów lotu.
  • 2 800 USD – potężny komputer PC z procesorem Intel i9 14. generacji oraz kartą graficzną RTX 5080.
  • Pozostałe koszty – stelaż, fotel i niezbędne okablowanie, co łącznie daje kwotę około 6 000 dolarów.

Dla ZanaZamory ta inwestycja jest w pełni uzasadniona. Życie w trasie wiąże się z długimi, 34-godzinnymi pauzami na reset oraz krótszymi przerwami, które trudno sensownie zagospodarować w ciasnej kabinie. Sim-racing stał się dla niego pasją, która pozwala mu stale podnosić umiejętności i sprawia, że czas spędzony na postojach mija błyskawicznie. Jak sam mówi: „Możesz po prostu wykonywać tę pracę, albo sprawić, by to ona pracowała dla Ciebie”.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/simulation/truck-driver-replaces-passenger-seat-with-usd6-000-sim-driving-rig-uses-it-to-kill-time-while-stuck-in-traffic/

