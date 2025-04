„Kiedyś chodziło o jakość gry, nie o zyski”. Twórca XDefiant uderza w Call of Duty

Były producent w Activision i szef projektu XDefiant (dopóki ten nie został zamknięty), Mark Rubin, skrytykował kierunek, w jakim zmierzają współczesne sieciowe strzelanki. Jego zdaniem dziś zbyt wiele przypadków nastawionych na zysk kosztem jakości rozgrywki.

XDefiant - krytyczna wypowiedź byłego dewelopera FPS-a

W odpowiedzi na podziękowania jednego z graczy za XDefiant Rubin wyraził wdzięczność, ale przy okazji odniósł się do kondycji całego gatunku. Według niego wiele tytułów, zwłaszcza Call of Duty, opiera się dziś na zbytnim marketingu FOMO i systemach matchmakingu nastawionych nie na uczciwą rywalizację, ale na długoterminowe utrzymanie gracza przy grze. Przypomnijmy, że wspomniany projekt Ubisoftu nie jest już rozwijany, a w czerwcu tego roku dojdzie do zamknięcia serwerów.

