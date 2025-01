Kiedy przeczytamy pierwsze wrażenia z Assassin's Creed Shadows? Event poświęcony grze nie został opóźniony

Kilka dni temu informowaliśmy o kolejnym opóźnieniu Assassin's Creed Shadows. Ubisoft zdecydował, że projekt zostanie dopracowany przez najbliższe kilka tygodni na podstawie informacji zebranych od graczy podczas testów. Przy okazji nowej daty premiery pojawił się również temat wydarzenia, na którym wybrane osoby będą mogły zagrać w nadchodzącą produkcję.

Assassin's Creed Shadows - wydarzenie z przedpremierową wersją tytułu nie zostało opóźnione

Już za kilka dni, a dokładnie 16 stycznia, media oraz inne osoby mające okazję zagrać w przedpremierową wersję Assassin's Creed Shadows będą mogły o tym poinformować publicznie. Same wrażenia przeczytamy za to kilka dni później - 23 stycznia o godzinie 18:00. Wydarzenie zaplanowane pierwotnie na wrzesień ubiegłego roku nie zostanie opóźnione, mimo że taki los spotkał samą premierę tytułu. Warto dodać, że nie jest to oficjalna informacja od Ubisoftu, lecz Tom Henderson stojący za ogłoszeniem od bardzo długiego czasu udostępnia sprawdzające się informacje dotyczące branży gier.