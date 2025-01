Ubisoft w tarapatach. Opóźnienie Assassin's Creed Shadows wpłynęło na akcje firmy

Spadają akcje firmy, a analitycy określają podejście do rozwiązywania problemów przez Ubisoft „agresywnym”.

Akcje Ubisoftu spadają po kolejnym przesunięciu daty premiery Assassin’s Creed Shadows

Jak donosi portal Investing, akcje Ubisoftu spadły o ponad 6% po ogłoszeniu kolejnego opóźnienia premiery Assassin's Creed Shadows. Gra, pierwotnie planowana na listopad 2024 roku, ma ukazać się dopiero 20 marca 2025 roku. Analitycy wyrażają obawy, że ciągłe opóźnienia mogą negatywnie wpłynąć na dynamikę firmy, mimo że kierownictwo wierzy w długoterminowy potencjał gry.

Dodatkowo Ubisoft obniżył prognozę przychodów netto na rok fiskalny 2025 do 1,9 mld euro, co oznacza spadek o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma tłumaczy to słabymi wynikami sprzedaży w okresie świątecznym, szczególnie gry Star Wars Outlaws, a także wstrzymaniem projektu XDefiant.