Kiedy premiera Persona 4 Revival? Szef P-Studio odpowiada

Patrycja Pietrowska
2025/10/02 20:00
Szef P-Studio określił pracę nad Persona 4 Revival jako „trudne wyzwanie”.

W czerwcu oficjalnie zapowiedziano Persona 4 Revival, czyli remake popularnej Persona 4 Golden. Pomimo ogłoszenia, fani wciąż nie otrzymali żadnych konkretów dotyczących okna wydawniczego. W niedawnym wywiadzie dyrektor P-Studio, Kazuhisa Wada, odniósł się do kwestii nadchodzących projektów serii.

Persona 4 Revival wciąż bez terminu wydania

Rozmowa, której tłumaczenia zostały dostarczone przez Persona Central, koncentrowała się w dużej mierze na szczegółach związanych z portem Persona 3 Reload na konsolę Switch 2, ale deweloper odpowiedział również na kilka pytań dotyczących Revival. Wada stwierdził, że zespół nie może w obecnej chwili ujawnić, kiedy remake trafi na rynek, co sugeruje, że jest jeszcze zbyt wcześnie na oficjalne ogłoszenia.

SEGA, będąca wydawcą tej franczyzy JRPG, wcześniej oszacowała, że Persona 4 Revival nie zostanie wprowadzona na rynek wcześniej niż w kwietniu 2026 roku. Wada, zdaniem źródeł, uważa jednak tę datę za jedynie wstępne, szerokie przewidywania.

Chociaż nie możemy jeszcze ogłosić okna premierowego, naprawdę chcielibyśmy, aby gracze skupili się najpierw na wersji P3R na Switcha 2. Mamy kilka projektów w produkcji, w tym P4R, więc prosimy – czekajcie na nie z niecierpliwością! – przekazał Kazuhisa Wada.

Szef P-Studio określił pracę nad Persona 4 Revival jako „trudne wyzwanie”. Według Wady ma to związek z ogromną ilością materiału, który twórcy muszą przetworzyć. Wada zapewnił również, że studio ma „kilka projektów w produkcji”, wliczając w to P4R, i zachęca do oczekiwania na nie.

Źródło:https://www.thegamer.com/persona-4-revival-producer-cant-reveal-release-window-asks-fans-focus-p3-reload-switch-2/

