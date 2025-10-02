Kiedy premiera Persona 4 Revival? Szef P-Studio odpowiada

W czerwcu oficjalnie zapowiedziano Persona 4 Revival, czyli remake popularnej Persona 4 Golden. Pomimo ogłoszenia, fani wciąż nie otrzymali żadnych konkretów dotyczących okna wydawniczego. W niedawnym wywiadzie dyrektor P-Studio, Kazuhisa Wada, odniósł się do kwestii nadchodzących projektów serii.

Persona 4 Revival wciąż bez terminu wydania

Rozmowa, której tłumaczenia zostały dostarczone przez Persona Central, koncentrowała się w dużej mierze na szczegółach związanych z portem Persona 3 Reload na konsolę Switch 2, ale deweloper odpowiedział również na kilka pytań dotyczących Revival. Wada stwierdził, że zespół nie może w obecnej chwili ujawnić, kiedy remake trafi na rynek, co sugeruje, że jest jeszcze zbyt wcześnie na oficjalne ogłoszenia.