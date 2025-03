Kiedy i gdzie oglądać Future Games Show 2025? Event przyniesie nowe zwiastuny, daty premier i wywiady z twórcami

Fani strzelanek kooperacyjnych w trybie pierwszej osoby będą mogli natomiast zobaczyć nowy zwiastun FBC: Firebreak od Remedy Entertainment. Nie zabraknie również prezentacji Fretless, Kingmakers czy Revenge of the Savage Planet. Więcej informacji pojawi się także na temat Cronos: The New Dawn od Bloober Team.

Częścią FGS Live from GDC, odbywającego się po głównym pokazie, będzie natomiast między innymi nowy zwiastun Among Us 3D, wywiad z twórcami Atomfall czy nowy materiał z Infinity Nikki. Podczas wydarzenia będziemy publikować najważniejsze informacje, dlatego zachęcamy do śledzenia eventu razem z nami!