Kiedy będzie miała miejsce premiera F1 25? Wiele wskazuje na miesiąc maj

Chociaż F1 25 nie zostało jeszcze oficjalnie zapowiedziane, wiele wskazuje na to, że nowa gra F1 pojawi się w tym roku. Codemasters ma umowę na tworzenie gier F1 do 2025 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. Tymczasem EA zaprasza graczy do rejestracji na beta testy gry F1, co sugeruje, że te mogą już trwać lub lada moment się rozpoczną.

F1 25 pojawi się już w maju?

Gry F1 od Codemasters zazwyczaj ukazują się latem. F1 22 zadebiutowało w lipcu, F1 23 w czerwcu, a F1 24 w maju. EA nie potwierdziło jeszcze daty premiery F1 25, ale patrząc na poprzednie odsłony serii oraz na zaproszenia do beta testów, można przypuszczać, że gra pojawi się najwcześniej w maju.