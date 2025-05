Kevin Spacey wraca nie tylko jako aktor, ale i reżyser. Nakręcił thriller science fiction z zaskakującą obsadą

Najwyraźniej Kevin Spacey nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Do niedawna był persona non grata w Hollywood. Jeśli pełnił jakąś rolę, to rolę głównego bohatera obyczajowego skandalu. Teraz jednak po raz pierwszy od ponad dwóch dekad, stanął za kamerą i co ciekawe, od razu zagrał główną rolę w filmie. Dwukrotny laureat Oscara powraca jako reżyser thrillera science fiction zatytułowanego Holiguards.

Kevin Spacey nakręcił thriller science fiction

Jak podaje Variety, Spacey występuje w filmie u boku eklektycznego zestawu aktorów: Dolpha Lundgrena, Tyrese’a Gibsona, Brianny Hildebrand, Dishy Patani, Erica Robertsa i kilku influencerów. Co już na samym wstępie zapowiada widowisko co najmniej zaskakujące.