Kevin sam w Nowym Jorku bez tej sceny? Reżyser się jej wstydzi i chciałby pozbyć się jej z filmu

Nie mogę tego wyciąć. Jeśli to zrobię, prawdopodobnie zostanę deportowany. Uznają, że nie nadaję się do życia w Stanach Zjednoczonych, więc będę musiał wrócić do Włoch czy coś.

Kevin sam w Nowym Jorku to jeden z najbardziej kultowych filmów świątecznych i chociaż jest kochany przez fanów na całym świecie, w tym również w Polsce, to reżyser Chris Columbus żałuje nakręcenia jednej ze scen. W najnowszym wywiadzie dla San Francisco Chronicle przyznał, że żałuje udziału Donalda Trumpa w swoim filmie. Siedmiosekundowy epizod z prezydentem USA stał się dla niego „przekleństwem”.

W filmie Kevin McCallister (Macaulay Culkin) trafia samotnie do Nowego Jorku i ląduje w luksusowym Plaza Hotel – należącym wówczas właśnie do Donalda Trumpa. W jednej scenie bohater spotyka biznesmena i pyta go o drogę w hotelowym holu. Choć moment był krótki, do dziś budzi kontrowersje, a już w szczególności odkąd Trump został prezydentem.

Columbus już w 2020 roku zdradził w rozmowie z Business Insider, że obecność Trumpa na ekranie nie była jego wyborem, a warunkiem skorzystania z lokacji. Obecny prezydent USA wyraził zgodę na kręcenie w jego hotelu, ale musiał pojawić się w samym filmie.