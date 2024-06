Kevin Costner ponownie o Yellowstone. Aktor ujawnił swoje plany wobec serialu

69-letni aktor znakomicie odnalazł się w roli Johna Duttona, a serial Yellowstone stał się wielkim hitem Paramount+. Później rozpętało się piekło związane z odejściem Costnera z tej produkcji, związanej z realizacją jego autorskiego westernu Horizon: An American Saga . Teraz już wiemy, że gwiazdor nie powróci do roli charyzmatycznego farmera, a więc nie pojawi się w drugiej połowie piątego i w ostatnim sezonie.

Yellowstone było wspaniałym momentem w moim życiu. Pamiętam, jak to przeczytałem i pomyślałem, że chcę to zrobić. Może zrobić jeden sezon lub tylko jeden długi film, a skończyło się na pięciu sezonach.

Wielu uważało, że western Costnera był jedynie pretekstem do odejścia z serialu, ale dzisiaj już wiemy, że ten film pochłonął go bez reszty – scenariusz, reżyseria i własna rola to naprawdę bardzo wiele obowiązków. Nic dziwnego, że postawił na własne dziecko, które może okazać się dziełem jego życia i podsumowaniem całego dorobku artystycznego.