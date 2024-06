Yellowstone z datą premiery finałowego sezonu. Kevin Costner potwierdził złą wiadomość

Chcę po prostu odezwać się do was i dać wam znać, że po tak długim półtora roku, gdy pracowałem nad Horyzontem i robieniu tych wszystkich rzeczy, których ode mnie wymagano, myślałem o Yellowstone, tym ukochanym serialu, zdając sobie sprawę, że nie będę mógł kontynuować pracy nad serialem, ani w tym sezonie, ani też w przyszłości.

To doświadczenie mnie zmieniło. Uwielbiałem to i wiem, że wam także się podobało. Chciałem tylko dać znać, że nie wrócę. Kocham relację, którą udało nam się wspólnie zbudować. Do zobaczenia w kinie.