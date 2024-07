Kevin Costner chciał zrobić film na własnych warunkach. Gwiazdor nie martwi się słabym wynikiem kasowym

Kevin Costner od samego początku nie krył, że Horyzont jest dla niego niezwykle ważnym filmem. To dla niego zdecydował się rzucić wszystko, włącznie z rolą w przebojowym serialu Yellowstone i zająć się kręceniem epickiej opowieści. Gwiazdor zrobił wszystko co mógł, żeby oddać widzom znakomitą opowieść i zainwestował w nią nawet własne pieniądze. Teraz kiedy okazuje się, że nie będzie on przebojem, aktor Costner nie wydaje się zdziwiony ani rozczarowany. Jest dumny ze swojego dzieła i faktu, że mógł je zrobić na własnych warunkach.