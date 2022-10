Kerbal Space Program 2 z datą premiery w Early Access. Znamy też plany rozwoju

Druga odsłona popularnego symulatora podboju kosmosu zadebiutuje we wczesnym dostępie na początku przyszłego roku.

Kerbal Space Program 2 miało zadebiutować na rynku w tym roku, ale już w połowie maja deweloperzy poinformowali, że nie uda im się dotrzymać wspomnianego terminu. Tymczasem firma Private Division podzieliła się dobrymi wieściami dla graczy czekających na drugą odsłonę popularnego symulatora podboju kosmosu. Wydawca ujawnił bowiem dokładną datę premiery gry we wczesnym dostępie.

Premiera Kerbal Space Program 2 we wczesnym dostępie już w lutym 2023 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Kerbal Space Program 2 zadebiutuje w programie Early Access na komputerach osobistych już 24 lutego 2023 roku. W dniu premiery we wczesnym dostępie tytuł ma oferować m.in. wsparcie dla modyfikacji, technologie nowej generacji, kolonie czy też podróże międzygwiezdne. Te ostatnie mają umożliwić graczom odkrywanie unikalnych systemów planetarnych i ciał niebieskich.



Należy także podkreślić, że Kerbal Space Program 2 dostępne będzie w polskiej wersji językowej (napisy). Deweloperzy podzielili się również planami rozwoju, dzięki czemu zainteresowani mogą sprawdzić, w jaki sposób twórcy zamierzają rozbudowywać swoją produkcję. Do sieci trafił także materiał wideo, w którym omówiono wszystkie najważniejsze elementy gry. Materiały znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Kerbal Space Program 2 powstaje nie tylko z myślą o komputerach osobistych, ale także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Na dokładną datę premiery pełnej wersji gry z pewnością przyjdzie nam jednak jeszcze nieco poczekać.

