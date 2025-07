Ken Levine zachwala swoją grę: "Judas to produkcja w startym stylu. Kupujesz i dostajesz całość"

Dorastałem grając w gry dla jednego gracza. Dorastałem w czasach, gdy nie istniały jeszcze pewne modele monetyzacji. Nie chcę mówić, że są one złe czy dobre, to nie moja rola. Po prostu wiem, jakie gry lubię tworzyć. Judas to bardzo klasyczna gra. Kupujesz grę i otrzymujesz całość. Nie ma komponentu online, nie ma usługi live-service, bo wszystko, co robimy, służy opowiadaniu historii i przenoszeniu gracza w inne miejsce.