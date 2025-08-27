Keira Knightley popadła w paranoję? Zobacz zwiastun nowego filmu Netflix

Historia opowiada o dziennikarce (Knightley), która podczas służbowej podróży luksusowym jachtem staje się świadkiem dramatycznej sceny – ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Co się wydarzyło? Na to pytanie będzie chciała odpowiedzieć bohaterka.

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Kobieta z kabiny dziesiątej – psychologicznego thrillera opartego na bestsellerowej powieści Ruth Ware. Produkcję wyreżyserował Simon Stone, a w głównej roli występuje Keira Knightley.

Podczas podróży służbowej luksusowym jachtem dziennikarka (Keira Knightley) pewnej nocy widzi, że ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Nikt nie daje jej jednak wiary, a wśród załogi i pasażerów nikogo nie brakuje. Mimo to kobieta postanawia rozwikłać zagadkę, ryzykując własnym życiem.

Autorka pierwowzoru, Ruth Ware, podkreśla, że w sercu opowieści kryje się uniwersalny problem: