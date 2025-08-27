Keira Knightley popadła w paranoję? Zobacz zwiastun nowego filmu Netflix

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Kobieta z kabiny dziesiątej – psychologicznego thrillera opartego na bestsellerowej powieści Ruth Ware. Produkcję wyreżyserował Simon Stone, a w głównej roli występuje Keira Knightley.
Keira Knightley w zwiastunie filmu Kobieta z kabiny dziesiątej
Historia opowiada o dziennikarce (Knightley), która podczas służbowej podróży luksusowym jachtem staje się świadkiem dramatycznej sceny – ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Co się wydarzyło? Na to pytanie będzie chciała odpowiedzieć bohaterka.
Autorka pierwowzoru, Ruth Ware, podkreśla, że w sercu opowieści kryje się uniwersalny problem:
To historia o kobiecie, która otwarcie mówi o tym, co się wydarzyło, a mimo to nikt nie chce jej wierzyć. Wiele osób zna to uczucie – dlatego kibicujemy Lo, jakbyśmy walczyli także o siebie.
Obok Keiry Knightley na ekranie zobaczymy także Guya Pearce’a, Hannah Waddingham, Davida Ajala, Arta Malika, Kayę Scodelario, Davida Morrisseya, Daniela Ingsa oraz Gugu Mbatha-Raw. Film wejdzie do biblioteki Netflix 10 października.
