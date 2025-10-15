Keeper od Double Fine z nowymi szczegółami i ceną. Przygodówka trafi do Game Passa

Studio Double Fine Productions zaprezentowało szczegóły dotyczące premiery.
Double Fine Productions przygotowuje się do premiery swojego najnowszego projektu — Keeper, nietypowej przygodówki, w której wcielimy się w żywą latarnię morską. Tytuł ukaże się 17 października 2025 roku na PC oraz Xbox Series X/S, a od dnia premiery będzie dostępny w ramach Game Passa.
Keeper – cena i szczegóły wydania
Gra zadebiutuje 17 października o 17:00 czasu polskiego. Keeper to autorski projekt Lee Petty’ego, znanego z takich gier jak Headlander i RAD. Produkcja powstaje pod szyldem Double Fine Productions, należącego do Xbox Game Studios.
Keeper to niezwykła opowieść o świadomej latarni morskiej, która podróżuje wraz z tajemniczym ptakiem przez surrealistyczną wyspę. W trakcie eksploracji gracze odkryją nieznane stworzenia, zagadkowe środowiska i niebezpieczne sekrety. Celem rozgrywki jest dotarcie do centrum wyspy – jednak cel tej podróży pozostaje tajemnicą.
GramTV przedstawia:
Gra będzie dostępna w cenie 29,99 USD (około 130 zł). Użytkownicy Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass otrzymają dostęp do Keeper bez dodatkowych opłat już w dniu premiery.
Keeper zadebiutuje w tym samym okresie co Ninja Gaiden 4 i The Outer Worlds 2, więc październik zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla Xbox Game Studios. Choć o samej rozgrywce wciąż wiadomo niewiele, styl artystyczny i pomysł na fabułę zapowiadają jedną z najbardziej oryginalnych premier tej jesieni.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!