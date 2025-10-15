Keeper od Double Fine z nowymi szczegółami i ceną. Przygodówka trafi do Game Passa

Double Fine Productions przygotowuje się do premiery swojego najnowszego projektu — Keeper, nietypowej przygodówki, w której wcielimy się w żywą latarnię morską. Tytuł ukaże się 17 października 2025 roku na PC oraz Xbox Series X/S, a od dnia premiery będzie dostępny w ramach Game Passa.

Keeper – cena i szczegóły wydania

Gra zadebiutuje 17 października o 17:00 czasu polskiego. Keeper to autorski projekt Lee Petty’ego, znanego z takich gier jak Headlander i RAD. Produkcja powstaje pod szyldem Double Fine Productions, należącego do Xbox Game Studios.