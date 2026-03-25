Keanu Reeves w świecie wyścigów motocyklowych. Pokazano zwiastun Hooligans: The ARCH Racing Project with Keanu Reeves & Gard Hollinger

Keanu Reeves wkracza w świat profesjonalnych wyścigów motocyklowych w nowym serialu dokumentalnym Hooligans: The ARCH Racing Project with Keanu Reeves & Gard Hollinger. Produkcja pokaże zarówno ekscytację rywalizacji, jak i jej brutalną stronę. Co ciekawe, nie będą to sztucznie wyreżyserowane wyścigi, ponieważ ARCH Racing faktycznie startuje w jednej z najmocniejszych motocyklowych serii wyścigowych na świecie, jaką jest Moto America i to wokół tego zespołu będzie kręciła się opowieść.

Serial będzie pierwszą oryginalną produkcją platformy Samsung TV Plus i skupi się na działalności firmy ARCH Motorcycle, założonej przez Keanu Reevesa i Gard Hollinger w 2011 roku. Aktor będący wielkim fanem motocykli, postanawia wraz ze swoim partnerem pójść o krok dalej i stworzyć własny zespół wyścigowy i rywalizować z najbardziej doświadczonymi ekipami.