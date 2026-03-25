Keanu Reeves w świecie wyścigów motocyklowych. Pokazano zwiastun Hooligans: The ARCH Racing Project with Keanu Reeves & Gard Hollinger

Keanu Reeves i jego motocykle ARCH będą gwiazdami nowej serii dokumentalnej od Samsunga.
Keanu Reeves wkracza w świat profesjonalnych wyścigów motocyklowych w nowym serialu dokumentalnym Hooligans: The ARCH Racing Project with Keanu Reeves & Gard Hollinger. Produkcja pokaże zarówno ekscytację rywalizacji, jak i jej brutalną stronę. Co ciekawe, nie będą to sztucznie wyreżyserowane wyścigi, ponieważ ARCH Racing faktycznie startuje w jednej z najmocniejszych motocyklowych serii wyścigowych na świecie, jaką jest Moto America i to wokół tego zespołu będzie kręciła się opowieść.
Zwiastun Hooligans: The ARCH Racing Project with Keanu Reeves & Gard Hollinger
Serial będzie pierwszą oryginalną produkcją platformy Samsung TV Plus i skupi się na działalności firmy ARCH Motorcycle, założonej przez Keanu Reevesa i Gard Hollinger w 2011 roku. Aktor będący wielkim fanem motocykli, postanawia wraz ze swoim partnerem pójść o krok dalej i stworzyć własny zespół wyścigowy i rywalizować z najbardziej doświadczonymi ekipami.
W centrum projektu znajduje się zawodnik Corey Alexander, wokół którego budowany jest zespół. Pierwsze testy maszyny na torze Daytona International Speedway w marcu 2025 roku przynoszą jednak dramatyczny moment w postaci poważnie wyglądającego wypadku przy dużej prędkości. Alexander zostaje wyrzucony z motocykla, a obserwujący zdarzenie Reeves reaguje z przerażeniem, stojąc obok narzeczonej zawodnika, Kailin Holmgren. Na szczęście kierowca nie odnosi obrażeń, jednak motocykl wraca do garażu na naprawy.
Serial pokaże pełne spektrum emocji związanych z wejściem do świata profesjonalnych wyścigów. Zobaczymy ogromne ambicje i entuzjazm Reevesa, budowę zespołu od podstaw, rywalizację z uznanymi ekipami oraz niebezpieczeństwo i nieprzewidywalność tego sportu. Sześcioczęściowy dokument Hooligans zadebiutuje latem 2026 roku na Samsung TV Plus. Produkcja ma być nie tylko historią o motocyklach, ale także opowieścią o pasji, ryzyku i determinacji w dążeniu do celu.
