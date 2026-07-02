Afera wokół recenzji Supergirl. Padły ostre słowa

Redakcja postanowiła stanąć w obronie swojego recenzenta.

Premiera Supergirl miała być kolejnym ważnym testem dla odświeżonego uniwersum DC, ale zamiast rozmów o przyszłości marki Warner Bros. i DC Studios dostały burzę wokół jednej recenzji. Film z Milly Alcock w roli głównej zanotował rozczarowujący start, zarabiając około 65 milionów dolarów na świecie w ciągu pierwszych czterech dni. Przy budżecie szacowanym na 170 do 186 milionów dolarów taki wynik może oznaczać poważne finansowe problemy widowiska. Supergirl – afera wokół recenzji Variety Według Page Six Hollywood to jednak nie sam box office stał się najgłośniejszym tematem po premierowym weekendzie. Więcej emocji wywołała negatywna recenzja Owena Gleibermana, wieloletniego krytyka Variety, który bardzo ostro ocenił film oraz scenariusz Supergirl. W sieci szybko pojawiły się zarzuty o seksizm, a część osób uznała, że tekst przekroczył granice zwykłej krytyki filmowej.

Gleiberman napisał między innymi, że Supergirl to: Film komiksowy z najgorszym scenariuszem, jaki pamiętam. Krytyk odniósł się również do wizerunku Milly Alcock, porównując ją do Kristy McNichol połączonej z Dzikim Dzieckiem z Mad Maksa 2, w zbyt dużych okularach w stylu Penny Lane. To właśnie ten fragment stał się jednym z głównych punktów zapalnych całej dyskusji. Variety nie odcięło się jednak od swojego autora. Redakcja przekazała, że stoi po stronie Gleibermana i broni prawa krytyków do niezależnych opinii. Variety ma długą historię wspierania swoich krytyków i zachęcania ich do wyrażania szczerych oraz niezależnych punktów widzenia. Redakcja dodała także, że w pełni popiera Gleibermana oraz jego recenzję. W odpowiedzi na tekst w sieci zaczęły pojawiać się artykuły i komentarze uderzające w krytyka. Wśród nagłówków przywoływanych w sprawie znalazły się między innymi teksty sugerujące, że nie trzeba lubić Supergirl, ale napisanie seksistowskiej recenzji jest czymś odpychającym. Inny materiał przekonywał, że Supergirl zasługuje na coś lepszego niż obecna medialna nagonka. Page Six określa całą sytuację jako: Złowrogą kampanię oszczerstw.

GramTV przedstawia:

Według serwisu w Hollywood zaczęły krążyć plotki, że ktoś z otoczenia Milly Alcock mógł pomóc w nagłośnieniu przynajmniej jednego z tekstów krytycznych wobec Gleibermana. W publikacjach pojawiały się sugestie, że krytyk jest po sześćdziesiątce i ma opinię osoby oderwanej od współczesnej kultury. Przedstawicielka Alcock w rozmowie z Page Six zaprzeczyła jednak, aby aktorka lub jej zespół mieli jakikolwiek udział w rozpowszechnianiu takich twierdzeń. Kontrowersje nabrały dodatkowego znaczenia, gdy pojawiły się informacje, że co najmniej jedna osoba krytykująca Gleibermana wcześniej skorzystała z w pełni opłaconej wizyty na planie Supergirl w Londynie. To z kolei uruchomiło dyskusję o potencjalnym konflikcie interesów i o tym, gdzie kończy się obrona filmu, a zaczyna próba wywierania presji na krytyków. Część przedstawicieli branży stanęła po stronie Gleibermana. Jeden z krytyków, cytowany przez Page Six Hollywood, uznał porównanie do Kristy McNichol za nieszkodliwe. Kristy McNichol jest świetna. Nie uważam, żeby to były niesprawiedliwe analogie. Inny rozmówca serwisu nazwał oburzenie wokół recenzji zawstydzającym i stwierdził, że zorganizowane kampanie nacisku na krytyków narastają od lat. Sprawa Supergirl wpisuje się więc w szerszy problem relacji między mediami, twórcami, aktorami i społecznościami fanowskimi, które coraz częściej reagują na negatywne opinie w sposób bardzo emocjonalny. Tymczasem kampania przeciwko Gleibermanowi nie wygasła. Co najmniej jedna autorka tekstów krytycznych wobec recenzji Variety opublikowała kolejny materiał, w którym pyta: Kiedy branżowe publikacje wyciągną wnioski ze swoich błędów i przestaną brnąć dalej? Dla Warner Bros. i DC Studios to wyjątkowo niewygodny moment. Supergirl już teraz musi mierzyć się z rozczarowującym wynikiem finansowym, a medialna debata zamiast pomagać filmowi, przenosi uwagę na konflikt wokół jednej recenzji. W praktyce oznacza to, że nowa produkcja DC walczy dziś na dwóch frontach, w kinach oraz wizerunkowo. Supergirl – recenzja filmu. Żółta kartka dla nowego uniwersum DC

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.