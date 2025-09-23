KCD i KCD 2 w symfonicznym wydaniu. Game Music Festival zapowiada wyjątkowe wydarzenie

Seria Kingdom Come: Deliverance słynie z klimatycznej oprawy muzycznej, a już w przyszłym roku będzie okazja usłyszeć ją na żywo. The Symphony of the Sword to koncert organizowany przez Fundację Game Music w ramach szóstej edycji Game Music Festival, który odbędzie się 15 lutego 2026 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

The Symphony of the Sword – muzyka Kingdom Come na żywo

Podczas koncertu po raz pierwszy usłyszymy na jednej scenie utwory z obu części Kingdom Come: Deliverance. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jan Valta – główny kompozytor serii – który osobiście poprowadzi orkiestrę NFM Filharmonii Wrocławskiej oraz chór Medici Cantantes. Całość dopełni zespół Veratus, specjalizujący się w muzyce dawnej, co ma zagwarantować wyjątkowy klimat średniowiecznej Europy.