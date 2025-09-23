Zaloguj się lub Zarejestruj

KCD i KCD 2 w symfonicznym wydaniu. Game Music Festival zapowiada wyjątkowe wydarzenie

Mikołaj Berlik
2025/09/23 12:30
0
0

Fani serii Kingdom Come: Deliverance będą mogli wysłuchać ścieżki dźwiękowej na żywo podczas koncertu.

Seria Kingdom Come: Deliverance słynie z klimatycznej oprawy muzycznej, a już w przyszłym roku będzie okazja usłyszeć ją na żywo. The Symphony of the Sword to koncert organizowany przez Fundację Game Music w ramach szóstej edycji Game Music Festival, który odbędzie się 15 lutego 2026 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

The Symphony of the Sword – muzyka Kingdom Come na żywo

Podczas koncertu po raz pierwszy usłyszymy na jednej scenie utwory z obu części Kingdom Come: Deliverance. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jan Valta – główny kompozytor serii – który osobiście poprowadzi orkiestrę NFM Filharmonii Wrocławskiej oraz chór Medici Cantantes. Całość dopełni zespół Veratus, specjalizujący się w muzyce dawnej, co ma zagwarantować wyjątkowy klimat średniowiecznej Europy.

GramTV przedstawia:

Koncert zbiega się z dwoma ważnymi datami – ósmą rocznicą premiery pierwszej części gry i pierwszą rocznicą Kingdom Come: Deliverance 2. Bilety na wydarzenie są już dostępne w sprzedaży na stronie Gamemusic, a szczegóły można śledzić na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku.

Game Music Festival to jedno z największych wydarzeń na świecie poświęconych muzyce z gier. W poprzednich edycjach publiczność mogła posłuchać ścieżek dźwiękowych m.in. z Final Fantasy, Baldur’s Gate 3, The Last of Us i Assassin’s Creed 2, a tegoroczna edycja zapowiada się równie imponująco.

Źródło:https://gamemusic.net/

Tagi:

Muzyka
PC
muzyka
Kingdom Come: Deliverance
PlayStation 5
koncert
koncerty
Xbox Series X
Xbox Series S
Kingdom Come: Deliverance 2
muzyka z gry
koncert w Polsce
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112