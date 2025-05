Katy Perry żartuje, że jest „najbardziej znienawidzoną osobą w internecie”. Zgadzacie się z tym?

Perry była również krytykowana za współpracę z producentem Dr. Luke’em przy singlu „Woman’s World”. Przypomnijmy, że artysta był oskarżany przez Keshę o gwałt i odurzenie w 2005 roku, co doprowadziło do głośnej, dziewięcioletniej batalii sądowej zakończonej ugodą w 2023 roku. Choć Perry nie komentowała wcześniej tej współpracy, we wrześniu przyznała w podcaście Call Her Daddy, że decyzja ta wywołała wiele dyskusji:

On był jednym z wielu współpracowników. Ale prawda jest taka, że to ja napisałam te piosenki. One pochodzą z mojego doświadczenia i przemiany, jaką przeszłam. On był tylko częścią tego procesu.

Wobec krytyki zarówno za udział w locie kosmicznym, jak i współpracę z Dr. Luke’em, Perry w ostatnich miesiącach spotkała się z nasilonym hejtem w internecie. Artystka nie tylko zażartowała z tego podczas koncertu w Chicago, ale też wcześniej otworzyła się na temat swojego samopoczucia. W kwietniu na Instagramie napisała: