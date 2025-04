Katedra Jacka Dukaja doczeka się adaptacji w postaci gry. Powstaną także inne produkcje na bazie jego twórczości

Jacek Dukaj, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy science fiction wraz z Pawłem Sugalskim, w połowie 2024 roku założyli spółkę o nazwie Dukaj Games. Panowie chcą ożywić światy wykreowane w książkach za pomocą gier komputerowych i jednym z naturalnych wyborów do realizacji jest słynna Katedra.

Katedra doczeka się growej adaptacji

Katedra to jedno z najważniejszych dzieł stworzonych przez Jacka Dukaja. Opowiadanie zostało wydane w 2000 roku i doczekało się krótkometrażowego filmu, którego wyreżyserowaniem zajął się Tomasz Bagiński. Co ciekawe, animacja otrzymała nominację do Oscara, co jest sporym wyróżnieniem.