Kassandra z Assassin's Creed Odyssey może powrócić w Shadows. Bohaterka wciąż żyje w tych czasach

Coraz większymi krokami nadciąga Assassin’s Creed Shadows. Poznaliśmy już między innymi godzinę premiery gry , a także dowiedzieliśmy się, ile godzin zajmie ukończenie tytułu . Teraz natomiast Jonathan Dumont, dyrektor kreatywny, odniósł się do potencjalnej obecności popularnej protagonistki z Assassin’s Creed Odyssey w najnowszej odsłonie.

Kassandra wciąż żyje w tych czasach. Gdzieś na świecie czai się w cieniu.

Dla przypomnienia, Kassandra została przedstawiona graczom jako jedna z dwóch możliwych postaci do wyboru w Assassin’s Creed Odyssey, a później Ubisoft potwierdził, że to ona jest kanoniczną protagonistką tejże części. W trakcie swojej przygody Kassandra weszła w posiadanie Staff of Hermes, artefaktu, który zapewnił jej niezwykle długie życie. Dzięki temu, teoretycznie, mogła żyć przez ponad 2000 lat i być świadkiem wydarzeń znanych z innych gier serii Assassin’s Creed.