Kasabian prezentują energetyczny singiel Great Pretender i zapowiadają nowy album Act III

Po klubowej współpracy z Calvinem Harrisem przy utworze Release The Pressure, formacja Kasabian wraca z potężnym, stadionowym numerem, który stanowi drugą zapowiedź płyty Act III, mającej ukazać się 17 lipca. Podczas gdy utrzymany w marzycielskim klimacie Hippie Sunshine wprowadzał słuchaczy w album ciepłą, nostalgiczną aurą, Great Pretender uderza bezpośrednio, dynamicznie i bez kompromisów.

Kasabian prezentują nowy singiel

Współtwórcą utworu został Serge Pizzorno, a jego produkcją zajął się Mark Ralph. To kompozycja stworzona z myślą o koncertowej energii i festiwalowym chaosie. Pizzorno opisuje singiel jako celebrację napięcia towarzyszącego ambicji. Jak podkreśla, piosenka oddaje “ten ułamek sekundy przed skokiem, moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że strach oznacza, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być”. Act III będzie dziewiątym albumem studyjnym Kasabian i następcą imponującej serii siedmiu kolejnych wydawnictw, które osiągnęły pierwsze miejsce na brytyjskiej liście sprzedaży. Materiał nagrano pomiędzy studiami The Sergery i Club Ralph. Płyta łączy psychodeliczne brzmienia, wyraziste gitarowe riffy oraz charakterystyczny wokal Pizzorno, oferując dziesięć pełnych utworów oraz trzy interludia.