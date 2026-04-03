Kasabian prezentują energetyczny singiel Great Pretender i zapowiadają nowy album Act III

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/03 08:30
Zespół Kasabian opublikował swój najnowszy singiel Great Pretender, podkręcając atmosferę przed premierą nadchodzącego albumu Act III.

Po klubowej współpracy z Calvinem Harrisem przy utworze Release The Pressure, formacja Kasabian wraca z potężnym, stadionowym numerem, który stanowi drugą zapowiedź płyty Act III, mającej ukazać się 17 lipca. Podczas gdy utrzymany w marzycielskim klimacie Hippie Sunshine wprowadzał słuchaczy w album ciepłą, nostalgiczną aurą, Great Pretender uderza bezpośrednio, dynamicznie i bez kompromisów.

Współtwórcą utworu został Serge Pizzorno, a jego produkcją zajął się Mark Ralph. To kompozycja stworzona z myślą o koncertowej energii i festiwalowym chaosie. Pizzorno opisuje singiel jako celebrację napięcia towarzyszącego ambicji. Jak podkreśla, piosenka oddaje “ten ułamek sekundy przed skokiem, moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że strach oznacza, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być”. Act III będzie dziewiątym albumem studyjnym Kasabian i następcą imponującej serii siedmiu kolejnych wydawnictw, które osiągnęły pierwsze miejsce na brytyjskiej liście sprzedaży. Materiał nagrano pomiędzy studiami The Sergery i Club Ralph. Płyta łączy psychodeliczne brzmienia, wyraziste gitarowe riffy oraz charakterystyczny wokal Pizzorno, oferując dziesięć pełnych utworów oraz trzy interludia.

Wielki koncert zespołu w Finsbury Park, zaplanowany na 4 lipca, jest już niemal wyprzedany. Na scenie pojawią się także Louis Dunford, Razorlight, The K’s, Miles Kane oraz SOFY. Tego lata Kasabian zagrają również na największych festiwalach w Wielkiej Brytanii i Europie, w tym TRNSMT, Boardmasters, Victorious Festival oraz Mad Cool.

Tak prezentuje się tracklista albumu Act III:

  • quiet on set please (1:09)
  • SOULMATE
  • Hippie Sunshine
  • SUPERPOWERS
  • GREAT PRETENDER
  • NOTHING BETTER THAN THIS
  • mind palace (2:07)
  • SILVER APPLE EYES
  • THE GURU AND THE CRYPTO TIME MACHINE
  • npc (3:12)
  • GLIDE
  • HYPER//RISING
  • SAY YOU (CLOSER)**

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/188120/Kasabian-drop-high-voltage-single-Great-Pretender

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

